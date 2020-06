Coronavirus 11 giugno Italia: calano i morti, 250 casi in Lombardia

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 11 giugno, calano i morti, troppi casi in Lombardia.

Nuova crescita dei casi di nuovi positivi sul territorio italiano e gran parte della ‘responsabilità’ è il nuovo balzo in avanti della Lombardia, passata dai 99 casi di ieri ai 252 di oggi. Ieri abbiamo avuto 202 nuovi contagi, 71 morti, 1.293 guariti, su un totale di 62.699 tamponi.

Oggi i numeri dicono 379 nuovi contagi, 53 morti, 1.399 guariti, con un totale di 52.530 tamponi, ovvero oltre 10mila in meno rispetto a ieri. La differenza la fa la Lombardia, con 252 nuovi contagi, 25 morti, 13.376 tamponi.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 11 giugno

Al secondo posto per numero di contagi, ancora una volta il Piemonte che sale da 26 a 42 in un solo giorno, mentre i decessi scendono da 15 a 12. Terza Regione per nuovi contagi è l’Emilia Romagna, dove si hanno 25 nuovi positivi, ma oggi zero decessi, quindi il Lazio che è a 20 nuovi contagi e sei decessi. Restano bassi i numeri in Veneto: cinque nuovi contagi e tre morti.

Liguria e Toscana, con dieci casi a testa, completano il quadro delle Regioni con almeno dieci casi. Le Regioni oggi a zero contagi sono Sicilia, Umbria, Molise e Valle d’Aosta, mentre quelle con zero decessi risultano essere Emilia Romagna, Calabria, Sardegna, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.