Brunello Cucinelli, chi è: età, carriera, vita privata dell’imprenditore

Brunello Cucinelli è uno dei nomi-simbolo del made in Italy nel mondo. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Brunello Cucinelli è uno stilista e imprenditore italiano di grande successo, con una concezione tutta sua del ruolo dell’impresa (e di chi vi lavora) nella società. Fondatore e patron dell’omonima azienda, è diventato negli anni uno dei nomi-simbolo del made in Italy nel mondo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli è nato a Castel Rigone, frazione del comune di Passignano sul Trasimeno (PG), il 3 settembre 1953 da una famiglia contadina. E’ diplomato geometra e ha frequentato la facoltà di Ingegneria, ma poi ha interrotto gli studi per mettersi al lavoro. Nel 1978 ha fondato una piccola impresa e stupito il mercato con l’idea di colorare il cashmere. Di lì in poi la sua carriera è stata sempre in ascesa. Secondo l’agenzia Bloomberg, Cucinelli ha raggiunto lo status di miliardario il 9 maggio 2013, con il possesso del 65% delle quote della sua società: un pacchetto azionario valutato circa 947 milioni di dollari, che arriva a un valore totale di 1,5 miliardi di dollari se si considera la capitalizzazione di mercato della sua compagnia quotata alla Borsa di Milano.

Fin da ragazzo Brunello Cucinelli, testimone delle sofferte vicende lavorative del padre e attento osservatore del mondo, ha sviluppato il sogno di un lavoro rispettoso della “dignità morale ed economica dell’uomo”. Questo aspetto è cruciale per comprendere la sua personalità e il successo della sua impresa, che lui stesso non vede soltanto come produttrice di ricchezza, ma come ambito di azione per sviluppare e incrementare il sogno di un capitalismo che valorizzi l’uomo.

Dopo il terremoto del 26 ottobre 2016, che ha gravemente danneggiato il Centro Italia, Brunello Cucinelli si è detto pronto a ricostruire – con la sua fondazione – il monastero annesso alla chiesa crollata di Norcia. “Dopo questa catastrofe, anche la regola benedettina ritroverà nuovo slancio” ha dichiarato l’imprenditore, definendo Norcia “la città dell’anima” e identificandola come sua città di riferimento spirituale. Nel 2018, quando è stato inserito al 33º posto della lista delle persone più ricche d’Italia secondo Forbes con un patrimonio di 1,5 miliardi di euro, Cucinelli ha deciso di vendere il 6% delle sue azioni per donare 100 milioni in beneficenza.

Per il resto, Brunello Cucinelli è sposato dal 1982 con Federica Benda, dalla quale ha avuto due figlie, Camilla e Carolina. E’ stato presidente del Castel Rigone Calcio dal 1998 al 2014. Tra le altre cariche ricordiamo quelle di presidente della Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria (2001), consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (2001-2011), membro del consiglio di amministrazione di Pitti Immagine (2008-2014).

