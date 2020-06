Bimba di 2 anni graffiata da un pipistrello nella sua camera: rischio rabbia. La piccola dovrà sottoporsi al vaccino dopo l’attacco subito dalla bestiola nella notte.





I genitori della bambina hanno raccontato quanto accaduto nella notte e il grande spavento che hanno percepito vedendo la bimba ferita. Ora la piccola dovrà sottoporsi al ciclo di vaccinazioni contro la rabbia.

Bimba di 2 anni graffiata da un pipistrello nella notte in camera sua

E’ avvenuto a Londra, nella casa di una famiglia. E’ stato qui infatti che la piccola Amelie, una bambina di appena 2 anni, è stata attaccata durante la notte da un pipistrello, che l’ha graffiata sul viso. L’animale si era intrufolato nella camera della bambina.

A raccontare la vicenda, come riportato dal Mirror, è stata la madre della bimba, Charlene Corcoran, 33 anni, originaria di Leavesden, nell’Hertfordshire. La donna ha dichiarato di essersi svegliata per aver sentito qualcosa correrle sulla testa. A quel punto lei e suo marito sono usciti dalla loro stanza, dopo aver scattato una fotografia, chiudendo subito la porta, per far uscire la bestiola dalla finestra. La mattina successiva però, andando a svegliare sua figlia, la donna ha notato che continuava a parlare di uccellini. E’ stato allora che ha notato i segni sul viso della piccola, spaventandosi moltissimo.

La bambina dovrà ora sottoporsi ad un ciclo completo di vaccinazione contro la rabbia. La piccola si è sottoposta alla prima iniezione martedì al Watford General Hospital. Altre tre ne seguiranno nel corso delle prossime tre settimane. Amelie si sta velocemente riprendendo e non ha avuto malattie o altre reazioni a seguito della ferita riportata, anche se ha vissuto con spavento il contatto con tutti i medici con i quali ha avuto rapporti negli ultimi giorni.

Potrebbe darsi che la bestiola che ha graffiato la piccola possa essere arrivata nell’appartamento proveniendo dall’area di Northwood, non lontana dalla città.