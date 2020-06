Belen nuda su Instagram, lo scatto fa impazzire i fan: “Manca l’aria”

Uno scatto noir pubblicato su Instagram che mostra la sagoma del corpo nudo di Belen è bastato per mandare tutti i suoi fan in visibilio.

Ormai sembra che la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia definitivamente naufragata. I loro fan avevano accolto con favore la decisione di riprovarci e sognavano già che i due vip si sposassero nuovamente e facessero un altro figlio, un fratellino da far crescere insieme a Santiago. Qualcosa, però, si è rotto e bisognerà attendere che uno dei due si decida a parlarne per capire di cosa si è trattato.

Molto hanno fatto discutere nelle scorse ore gli scatti rubati a Stefano De Martino e pubblicati sull’ultimo numero di ‘Chi‘. L’ex ballerino di Amici si sta godendo dei momenti di relax in barca. Al suo fianco c’è un’altra donna, una brunetta di cui non si vede il viso. Tuttavia nello stesso settimanale scandalistico precisano che non si tratta di una nuova fidanzata, bensì della sorella Adelaide.

Belen Rodriguez, la foto di nudo su Instagram fa impazzire i fan

Se Stefano, per riflettere sulla crisi della loro relazione, ha deciso di concedersi dei giorni di relax in barca con la sorella, Belen preferisce non stare troppo a pensare e si è gettata a capofitto nel lavoro. In questi giorni, infatti, sono stati numerosi i servizi fotografici a cui ha prestato la propria immagine. Nel mezzo c’è stato anche spazio per qualche scatto casalingo, uno dei quali ha mandato in visibilio la sua community di fan.

Nella foto si vede Belen dietro una tenda, il sole alle sue spalle disegna dietro il tessuto la silhouette del suo corpo, creando un effetto vedo non vedo di rara eleganza e sensualità. Ad un primo sguardo sembrerebbe che la modella argentina sia senza veli e tanto basta per alimentare la fantasia dei fan che la riempono di commenti adulatori.