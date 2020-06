Baby gang | 12enne pestato a sangue in strada | è gravissimo

Una baby gang colpisce ancora e si tratta dell’ennesimo episodio recente di violenza brutale ed efferata. Vittima in questo caso un adolescente.

Ancora una volta arriva notizia di una serie di violenze perpetrate da una baby gang che ha agito in maniera efferata e pensando di farla franca. Vittima un ragazzino di 12 anni che aveva osato difendere una ragazza.

Uno sgarro che i violenti piccoli delinquenti della banda non hanno voluto perdonare, sottoponendo così ad un violentissimo pestaggio il 12enne. Quest’ultimo adesso versa in gravi condizioni in ospedale. Il fatto ha avuto luogo in una zona di Roma, e più precisamente all’Eur. Ad accorgersi di quanto successo in strada un passante, che ha visto poi il 12enne svenuto e sanguinante sull’asfalto. Perdeva sangue in particolare dalla bocca e da un orecchio. Subito è giunto il personale medico del 118 a bordo di una ambulanza, con il ricovero scattato al ‘Bambin Gesù’.

Bby Gang, ennesimo grave episodio di violenza da giovanissimi delinquenti

Pur versando in gravi condizioni, la vittima della baby gang non è per fortuna in pericolo di vita. Si apprende che la ragazza difesa era tra l’altro una amica dei componenti della gang. Il 12enne si è ‘messo di traverso’ e la banda l’ha presa come uno sgarro imperdonabile. Il giovanissimo picchiato è stato anche in grado di descrivere parzialmente i suoi aggressori. Per una denuncia però occorrerà che si riprenda. L’episodio ha destato enorme stupore per la violenza mostrata da quelli che fino a qualche anno fa erano solamente dei bambini.

