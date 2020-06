Folle armato di coltello nella scuola elementare, molti bambini colpiti. Cosa sta succedendo e quanti sono i morti e i feriti.

E’ accaduto pochi minuti fa in una scuola elementare di Vrútky in Slovacchia. Le notizie sono ancora poche e frammentarie. Un uomo armato di coltello è entrato nella struttura scolastica e ha colpito all’impazzata ferendo, in base alle prime notizie, almeno cinque bambini. Purtroppo ci sono anche due morti. Si tratterebbe di un’insegnante e di un vicepreside.

Notizia in aggiornamento.

