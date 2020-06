Folle armato di coltello nella scuola elementare, molti bambini colpiti. Cosa sta succedendo e quanti sono i morti e i feriti.

E’ accaduto pochi minuti fa in una scuola elementare di Vrútky in Slovacchia. Le notizie sono ancora poche e frammentarie. Un uomo armato di coltello è entrato nella struttura scolastica e ha colpito all’impazzata ferendo, in base alle prime notizie, almeno cinque bambini. Purtroppo ci sono anche due morti. Si tratterebbe di un’insegnante e di un vicepreside.

Notizia in aggiornamento.

Slovakia: Deadly attack at primary school in Vrutky. It was a former school boy who killed the deputy head teacher, but fail to kill the head, so he stabbed children instead.He was shot dead at the scene by policemen, who quickly took control at the school https://t.co/9DZaVyLIUg — phil (@ppjkis) June 11, 2020