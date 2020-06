Una anziana uccisa dalla badante. Quest’ultima, proveniente dall’Europa dell’Est, era solita malmenare la donna. Per colpa sua è morta.

È drammatico quanto accaduto ad una donna uccisa dalla badante e morta in seguito a diversi giorni di agonia. Lei era una anziana di 81 anni, finita in ospedale da inizio maggio e deceduta poi nel corso del suo ricovero.

Le indagini portate avanti dagli inquirenti hanno accertato la colpevolezza di una donna proveniente dall’Est Europa in merito a quanto capitato. Quest’ultima è una 53enne che assisteva l’anziana, o che avrebbe dovuto farlo. In realtà sembra che la vessasse con minacce, botte ed altri comportamenti violenti. I carabinieri di stanza alla stazione di Roma Casal Palocco hanno arrestato la straniera, che deve ora difendersi dall’accusa di maltrattamenti aggravati contro familiari o conviventi. La donna uccisa dalla badante era una invalida. Abitava in zona Infernetto e le indagini portano a scoprire con sia caduta perdendo i sensi.

Donna uccisa dalla badante, la straniera incastrata dalle telecamere di sorveglianza

La badante aveva affermato che tutto quanto era da attribuire ad un evento accidentale. In realtà non sarebbe stato un incidente ma una aggressione. Un parente dell’anziana non ha creduto a questa versione e ha denunciato la straniera. Che tra l’altro risultava avere dei precedenti e non era dotata di regolare permesso di soggiorno. Il personale medico che aveva soccorso la donna non aveva poi riscontrato compatibilità tra le lesioni riportate da quest’ultima con una caduta accidentale. Alla fine le immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza all’Infernetto hanno ripreso le violenze, con in particolare gomitate, schiaffi e cadute causate dalla straniera che spingeva la vittima dal letto senza aiutarla. In un caso l’anziana rimase svenuta a terra per un’ora prima di ricevere aiuto. Ora verrà disposto un esame autoptico su quest’ultima.

