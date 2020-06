Al Bano in ansia per i figli confessa: così non si può...

Al Bano in ansia per i figli confessa: così non si può andare avanti. Il cantante di Cellino San Marco torna a rendere pubbliche le sue preoccupazioni.

Si torna a parlare di Al Bano sulle colonne del settimanale Nuovo. Negli ultimi giorni il cantante ha fatto molto parlare di sè e non solo per le note vicende amorose che coinvolgono Loredana Lecciso e l’ex moglie Romina Power.

Leggi anche –> Al Bano, la decisione che riguarda la figlia Jasmine: Loredana Lecciso senza parole

Leggi anche –> Al Bano furioso con Romina, ha svelato in pubblico una cosa molto privata

Al Bano ha destato molto scalpore quando ha urlato al mondo la sua preoccupazione per il futuro suo e dei suoi figli, concentrandosi soprattutto sull’aspetto economico.

Al Bano, la pensione che non basta e il timore per i suoi figli

Al Bano ha spiegato chiaramente la situazione: “Ho solo uscite e, limando qua e là, posso reggere un anno. Se dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene. Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese: non capisco come sia possibile visto che ho sempre versato i contributi”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Per quanto riguarda i figli Al Bano ha aggiunto: “Non sano cosa li aspetta. Vanno avanti giorno per giorno”.