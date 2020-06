Donald Trump finisce nuovamente nel mirino della critica per aver eliminato i divieti di caccia sui lupi e sugli orsi messi dall’amministrazione Obama.

Dopo aver generato polemiche per le affermazioni sul Coronavirus e per aver accusato pubblicamente la Cina di aver creato in laboratorio il Covid-19, Donald Trump ha continuato fare arrabbiare gli americani e non solo. Il presidente Usa, infatti, in queste settimane si è pubblicamente esposto contro i social network, firmando un decreto che ne limita le libertà, quindi ha richiesto l’intervento dell’esercito per sedare le manifestazioni contro il razzismo nate dopo la morte di George Floyd.

La portata delle dichiarazioni del Tycoon è stata tale da costringere vari politici, comandanti di polizia e persino il capo del Pentagono a prendere le distanze. A questo si aggiunge nelle ultime ore la firma su una legge che toglie tutti i divieti di caccia in Alaska, compresi quelli messi da Obama per proteggere lupi ed orsi. D’ora in poi sarà permesso svegliare gli orsi dal letargo attirandoli in trappola con dei dolci, abbagliare i lupi con i cuccioli per immobilizzarli e sparare da velivoli. Tali metodi sono stati giudicati crudeli e aspramente criticati da tutte le associazioni animaliste.

