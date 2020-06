Un marito uccide ex moglie e ferisce la loro figlia per poi darsi alla fuga. Il delitto è avvenuto in casa della donna, i carabinieri lo stanno braccando.

Un uomo uccide la sua ex moglie per poi darsi alla fuga. Il tremendo delitto si è svolto verso le ore 12:30 a Volvera, una località situata in provincia di Torino.

L’assassino ha raggiunto quella che era la donna che aveva sposato ma che lo aveva lasciato. Ha esploso dei colpi di arma da fuoco e poi si è dato alla fuga. L’assassinio si è svolto all’interno dell’appartamento dove abitava la donna assassinata a sangue freddo, in via Garibaldi 5.

Uomo uccide ex moglie, ora le autorità sono sulle sue tracce

Alla scena ha assistito anche la figlia dei due, che pure è rimasta ferita anche se in maniera non grave. Subito dopo l’uxoricida ha fatto perdere le sue tracce. Adesso i carabinieri lo stanno cercando in tutta la provincia di Torino. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza sulle donne dall’inizio dell’anno. Con assassini compiuti nelle mura di casa che avvengono in maniera indistinta da nord a sud.

