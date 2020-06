Stasera in Tv – Ocean’s Eleven, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 10 giugno 2020, con il film Ocean’s Eleven in onda su Rete4: ecco la trama e il cast

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 10 giugno 2020, con il film Ocean’s Eleven su Rete4. La pellicola ruota intorno alla storia di Danny Ocean, un uomo ribelle che esce dal carcere dopo quattro anni di prigionia. Così, una volta fuori, evade dalla libertà vigilata per andare in California dal suo compagno di crimine Rusty Ryan per proporgli una nuova rapina, ossia quella ai tre casinò di Las Vegas più importanti, tutti nella stessa notte. I due andranno così a Las Vegas per decidere il piano facendosi aiutare da Reuben Tishkoff, un ex-proprietario di casinò.

Stasera in Tv – Ocean’s Eleven, il finale

Così i tre decidono il giorno e il caveau del casinò Bellagio arriverà anche a contare una cifra di circa 160 milioni di dollari. Poi decidono anche di chi fidarsi per il colpo: Danny e Rusty pensano a otto tra colleghi e criminali, come Linus Caldwell, un talentuoso borseggiatore; Frank Catton un truffatore professionista; i due meccanici Virgil e Turk Malloy; Livingston Dell, esperto di elettronica e sorveglianza; Basher Tarr ottimo con gli esplosivi; Saul Bloom, truffatore di lunga data e “The Amazing” Yen, un acrobata.