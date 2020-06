Stasera in tv – Nero a metà: anticipazioni sulla serie tv con Amendola

La serie tv Nero a metà vede Claudio Amendola nei panni dell’ispettore di polizia Carlo Guerrieri: i dettagli sulla miniserie in onda oggi, 10 giugno

La miniserie di genere poliziesco Nero a metà ha come protagonista l‘ispettore di polizia Carlo Guerrieri, alias Claudio Amendola, e il suo vice, Malik Soprani, interpretato dall’attore Miguel Gobbo Diaz. La serie tv è stata da Rai fiction in collaborazione con Cattleya e Netflix e andrà in onda questa sera in tv su Rai 1 alle ore 21.25 per il quarto appuntamento con gli episodi 7 e 8.

Scopriamo insieme la trama del poliziesco. Leggi anche –> Nero a metà: quando esce la seconda stagione della serie – VIDEO

Nero a metà, anticipazioni

Il sarcasmo e lo spirito combattivo che accompagnano il personaggio interpretato da Claudio Amendola, l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri, potrebbero facilmente delinearlo come un uomo tutto d’un pezzo. Oltre a questo, però, non è difficile notare come il protagonista della serie sia animato da buoni sentimenti e un senso del dovere capace di prevalere su ogni suo stesso pregiudizio o resistenza personale.

Carlo Guerrieri lavora, infatti, presso il commissariato del Rione Monti, a Roma, e finisce per scontrarsi quotidianamente con il suo compagno Malik Soprani, giovane vice ispettore che con lui si occupa delle indagini, e con sua figlia Alba Guerrieri, medico legale, nei confronti della quale è spesso troppo protettivo.

Episodio 7, Una canzone per te

Una giovane donna muore cadendo da una finestra sul tetto di un autobus turistico. Viola, la vittima, era una rapper affermata e secondo le prime ipotesi si sarebbe gettata dalla finestra del suo appartamento con il preciso intento di suicidarsi. L’ispettore Carlo Guerrieri non è convinto che le cose siano andate proprio così e sospetta che sia stato qualcuno a spingere Viola nel vuoto. Malik continua a indagare sulla morte di Bosca e andando avanti con l’osservazione del caso rivaluta la sua idea sul coinvolgimento di Carlo. Si delinea in lui sempre più l’idea che Carlo sia intervenuto solo per nascondere la verità ad Alba per non farle scoprire che la madre era un’adultera e che lo aveva tradito con uno spacciatore. La Carta, però, continua a non essere di questo avviso e intensifica le indagini.

Santagata, interrogato, non rivelerà alcuna informazione e farà sapere cosa sta a accadendo a Guerrieri.

Episodio 8, Una famiglia tranquilla

Un giovane viene sgozzato in una gioielleria. A essere interrogato è Luca che si dichiara complice di Cristiano, la vittima, nella tentata rapina. Tuttavia il furto non è avvenuto né, come appare evidente sin da subito, l’omicida è Luca.

Così il ragazzo viene rilasciato nonostante la ferma opposizione di Guerrieri. Il giovane viene ritrovato morto poco più tardi e il mistero su questi due omicidi si infittisce quando il commissario scopre che il vero obiettivo della rapina non era la gioielleria…

Malik continua a indagare sull’omicidio di Bosca e la Carta lo informa che diversamente da come ipotizzato inizialmente, secondo gli esami balistici non sarebbe stata la vecchia pistola di Guerrieri a uccidere la vittima. Alba lascia Riccardo e inizia una relazione seria con Malik.

L’ispettore non reagirà bene alla notizia.

Nero a metà, fiction cast:

Claudio Amendola (Carlo Guerrieri)

Miguel Gobbo Diaz (Malik Soprani)

Fortunato Cerlino (Mario Muzo)

Rosa Diletta Rossi (Alba Guerrieri)

Alessandro Sperduti (Marco Cantabella)

Margherita Vicario (Cinzia Repola)

Sandra Ceccarelli (Alice Soprani)

Alessia Barela (Cristina)

Antonia Liskova (Micaela Carta)

Angela Finocchiaro (Giovanna Di Castro)

Roberto Citran (Elia Santagata)

Guest star: Lana Vladi e Moisé Curia.

