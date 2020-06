Stasera in tv film – La regina del peccato: trailer, trama e cast del film

ll thriller La regina del peccato sarà in onda stasera in televisione su Rai 2: le anticipazioni sul film di oggi, 10 giugno

La regina del peccato, film del 2018, è un thriller erotico diretto dal regista del Quebec Canadese Jean-François Rivard e trova fra i suoi protagonisti nel cast Christa B. Allen, Richard De Klerk, Amber Goldfarb, Inga Cadranel, Sergio Di Zio, Marc Thibaudeau, Don Jordan e Dean Armstrong.

Scopriamo insieme la trama del film in onda oggi su Rai 2 alle ore 21.20.

La regina del peccato, film trama

Posy Pinkerton, giovane donna che lavora come illustratrice, conduce una vita ordinaria, a tratti monotona. Innamorata del mansueto dottor Tom, è fidanzata con lui da tempo e sta per convolare a nozze. Il medico è stato l’unico uomo della sua vita e quando la ragazza incontrerà Jack, un uomo d’affari, per la prima volta si sentirà attratta da un’altra persona e ne rimarrà stupita. L’incontro si rivelerà la chiave per conoscere un lato di sé rimasto nell’ombra da sempre, il suo desiderio di sedurre e di sentirsi sedotta. La quotidianità scandita di Posy si intreccerà con il suo nuovo alias che la porterà oltre tutti i limitati confini che si era imposta. Inizialmente in difficoltà di fronte all’eventualità di un tradimento, Posy verrà incoraggiata anche dalla cugina Laura a lasciarsi andare per un’ultima volta prima di sposarsi. Tuttavia il gioco con Jack si tramuterà in qualcosa di più in un’escalation che la renderà sempre meno la se stessa di un tempo e sempre più immedesimata nel suo alter ego:

La signora del peccato.

Cast:

Christa B. Allen (Posy Pinkerton)

Richard De Klerk (Jack Wickley)

Amber Goldbarb (Laura)

Sergio Di Zio (Detective Dagliesh)

Inga Cadranel (Stella)

Marc Thibaudeau (Charle)

La regina del peccato, film trailer originale

