Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e promo di oggi, 10 giugno

Chi l’ha Visto? stasera con la puntata di oggi, 3 giugno, torna su uomini e donne scomparsi e sui maggiori casi di cronaca con nuovi scoop: anticipazioni

A Chi l’ha Visto? stasera si prospetta una puntata ricca di colpi di scena. La trasmissione torna inoltre su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose, sempre pronta ad ascoltare le segnalazioni del pubblico, in prima serata questa sera in tv su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Vediamo insieme di seguito tutte le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda stasera.

Chi l’ha Visto?: scomparsi, cronaca nera e attualità

Chi l’ha Visto?, scomparsi

Emanuele, di 45 anni, è scomparso a Taranto il 10 giugno del 2012. La sua cagnolina venne ritrovata chiusa in casa. A Pietramala sono stati ritrovati dei resti umani. Le Forze dell’Ordine stanno verificando se appartengono a Nicola Menetti, scomparso nel nulla nel 2009. Il fratello aveva raccontato: “Prima di sparire stava parlando con una persona”. Sergio Incerti, 79enne è scomparso a ReggiEmilia il 29 marzo 2019 e una misteriosa lettera indirizzata al figlio non ha ancora chiarito come e perché suo padre non abbia più fatto ritorno a casa. Andrea Liponi scomparve in provincia di Bolzano il 9 giugno 2008. La sua auto venne ritrovata nella zona boschiva di Nalles. I genitori lancialo l’appello: “Per noi l’importante è sapere che sta bene“. È stata ritrovata nei pressi del cimitero di Monza la macchina di Iulian, 40enne è scomparso il 29 maggio scorso. La vettura è stata avvistata dall’autista di un pullman. L’uomo si era allontanato da casa della cognata, ma non aveva più fatto ritorno alla propria abitazione. La trasmissione cercherà di trovare risposte sulla scomparsa di Cecile Vallin, 17enne di cui si sono perse le tracce in Francia l’8 giugno 1997, dopo che salì a bordo di una Peugeot rossa targata Torino.

Johannes scomparve il 1 giugno 2009 dopo aver telefonato alla madre per dirle che si trovava in un commissariato di polizia in Polonia. Da allora non si hanno più sue notizie.Simone, 33enne è scomparso dalla provincia di Messina il 6 giugno del 2016. Il giovane era uscito per una battuta di pesca ed è stata ritrovata solamente la sua imbarcazione.

Cronaca

Chi l’ha Visto? torna sul caso di Maddie McCann, bambina di 3 anni rapita nel 2007 con nuovi indizi. Al momento della scomparsa, la piccola si trovava in vacanza con la famiglia in Portogallo. Sospettato del rapimento un pedofilo tedesco già condannato per reati sessuali, ora in carcere in Germania per reati di droga.

Accusati di tentata violenza sessuale, due giovani aretini sono stati assolti in appello perché “il fatto non sussiste“. Martina Rossi, studentessa genovese, morì cadendo dal balcone di un albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto del 2011.

Permane il mistero sulla morte di Cesidio Valletta. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una canale del Fucino. “Non posso accettare che sia stato abbandonato da solo”, ha dichiarato un familiare ancora in cerca di un perché.

La moglie di Patrizio Falcone, accoltellato al cuore da un vicino a Piscinola lancia un appello alle autorità: “Questa storia non venga dimenticata e venga data una giusta pena“.

Attualità

La trasmissione darà aggiornamenti in tempo reale sul Coronavirus: nuovi decessi, positivi al Covid-19 e come si stia muovendo la tendenza dell’epidemia.

Chi l’ha Visto? informerà, inoltre sulla sperimentazione dell’app Immuni che sta prendendo avvio in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. Il programma di approfondimento metterà in guardia sulla truffa della finta app Immuni che, tramite una mail blocca il computer e richiede un riscatto in denaro per poter recuperare i documenti.L’iniziativa portata avanti della famiglia Arianna Flagiello, nel giorno in cui ricorre il suo compleanno è stata patrocinata dal Comune di Napoli: una panchina rossa che ne custodisce il ricordo nel luogo che le era caro. Risale a pochi giorni fa la condanna a 22 anni di carcere per l’ex compagno.

