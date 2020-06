Skin tight, chi sono Megan e Yalena: la loro storia

Megan e Yalena sono due protagoniste di una puntata speciale di Skin Tight, il seguitissimo programma in onda su Real Time. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Megan deve fare i conti con circa 20 chili di pelle in eccesso, e si sente fisicamente e mentalmente intrappolata nel suo corpo. Analogamente Yalena: pur avendo perso parecchio peso, non sarà in pace con se stessa fino a quando non avrà riacquistato la sua tonicità. Conosciamo più da vicino le protagoniste di Skin Tight, il seguitissimo programma in onda su Real Time.

L’identikit di Megan e Yalena

Megan e Yalena sono due donne costrette a fare i conti con la pelle in eccesso rimasta dopo una significativa perdita di peso. Megan, 34 anni e madre di tre figli, ha perso la bellezza di 112 kg dopo un intervento di bypass gastrico, ma le cose non sono andate esattamente come lei pensava. “Non potevo andare avanti con la mia vita per colpa della pelle”, dice alle telecamere. E non si ha difficoltà a crederle, data l’enorme quantità di pelle in eccesso intorno al suo addome.

Durante il primo intervento chirurgico cui Megan si è sottoposta, le sono stati rimossi dall’addome e dal seno quasi 12 kg di pelle. Sono stati necessari ulteriori interventi chirurgici per ridurre l’eccesso di pelle su braccia e cosce e Megan è rimasta in cura per molti mesi. Alla fine, ne è valsa la pena: “Quando guardo me stessa, quello che vedo è una donna sicura di sé che impara ad essere la persona che sa di essere dentro … questo nuovo corpo mi ha dato la libertà di essere ciò che sono veramente”. Il Dr. Bekanich conferma che “Megan è stata uno dei pazienti più determinati con cui abbia mai lavorato. Era incredibilmente forte e orientata all’obiettivo, il che è importante quando si considera il percorso che ha dovuto fare con il suo corpo…”.

Quanto a Yalena, a 28 anni pensava che si sarebbe goduta i risultati della sua perdita di ben 188 kg di peso. Sfortunatamente, la pelle in eccesso e cadente sull’addome, sulla schiena e sulle braccia continuavano a essere un triste promemoria. “Erano la vecchia me ancora aggrappata alla nuova e non riuscivo a liberarmene”. Yalena si è sottoposta a due interventi chirurgici: il primo per rimuovere 17 chili di pelle in eccesso dalla pancia, dalla schiena e dalle braccia; l’altro focalizzato su braccia e petto. Sebbene la ripresa sia stata difficile, Yalena ha ottenuto risultati sorprendenti e oggi è entusiasta del suo nuovo aspetto. “La mia vita è cambiata molto dopo l’intervento chirurgico. Essere in grado di sentirsi belli è qualcosa che non avevo mai provato prima”. Perdita di peso totale: 97 kg. Pelle totale rimossa: 11,3 kg.

