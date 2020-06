Skam Italia, chi è Niccolò: età, foto, carriera di Rocco Fasano

Rocco Fasano è una delle star della serie Netflix Skam Italia. Scopriamo insieme tutti i segreti nascosti dietro il personaggio di Niccolò.

Rocco nasce a Potenza, capoluogo della Basilicata, nel 1993. Appassionatosi alla recitazione sin dalla prima adolescenza, Rocco decide di dedicarsi al suo studio, dimostrando anche una grande predisposizione verso la medicina. Gli studi di recitazione raggiungono il loro apice alla Smile Academy, dove Rocco di diploma , mentre porta avanti in concomitanza gli studi alla facoltà di Medicina e Chirurgia della Sapienza di Roma, corso che condivide con il collega Federico Cesari. Ha inoltre frequentato un corso di regia teatrale con il grande Ennio Trinelli e si è diplomato al conservatorio in pianoforte e canto lirico.

Rocco Fasano, carriera e vita privata

Il debutto artistico del giovane Rocco è nel 2014, con il film Tender Eyes. Dopo una gavetta nel mondo dei cortometraggi, Rocco riesce nel 2017 a dimostrare il suo grande talento nella serie Netflix Skam Italia. Nella serie interpreta Niccolò Fares, ragazzo omosessuale affetto da un disturbo della personalità. Così Rocco racconta il suo personaggio:

“Il mio punto di vista sulla questione è che etichettare per me è sempre in qualche modo qualche cosa di sbagliato. Io sono d’accordo nel trovare compagnia, nel non sentirsi più soli, nel trovare la propria identità in un gruppo di persone che si definisce gay, che si definisce bisessuale o eterosessuale. Si comprende e si capisce di più chi siamo e chi sono gli altri. Però allo stesso tempo è ancora più interessante se si cerca di evitare l’etichetta, il tag. Perché forse è un po’ limitante. Perché secondo me ciò che veramente andrebbe difesa è l’identità di ciascuno di noi.”