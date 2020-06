Samantha De Grenet: “A settembre mi opero” – VIDEO

View this post on Instagram

…è ufficiale! Mi sono fatta veramente male: epicondilite, edema, forte infiammazione e lesione del tendine…ora qualche terapia per arrivare a settembre e non rovinarmi un' estate già tanto anomala…poi si interverrà!! Ma sempre avanti e sempre positive!!!Non mi ferma nessuno!😉 P.s. La collana da me disegnata è di @lecollezionidiangela #notte #bollettinomedico #samanthadegrenet #avantitutta #thinkpositive