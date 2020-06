Raoul Bove: chi è il fidanzato della cantante Enrica Musto

Chi è Raoul Bove, il fidanzato della cantante Enrica Musto: quando si sono conosciuti e da quanto tempo stanno insieme: cosa sapere sulla coppia.

Enrica Musto, la giovane cantante nota per aver partecipato, trionfando, a Tu si que vales, ha stupito tutti per le sue incredibili doti vocali. La 21enne di Montemiletto, in provincia di Avellino, è entrata in gioco direttamente in semifinale.

Leggi anche –> Enrica Musto, chi è la giovane cantante: carriera e vita privata

La ragazza è anche amica di Alberto Urso, vincitore di Amici di Maria De Filippi, che con lei condivide la passione per il canto lirico. Lei e il giovane tenore hanno frequentato un masterclass, tenuto da Katia Ricciarelli.

Leggi anche –> Chi è Domenico Mastronardi, il simpatico ballerino di Tu si que vales

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sulla storia tra Raoul Bove ed Enrica Musto

Ma il cuore di Enrica Musto batte solo per il suo fidanzato da ormai sette anni, ovvero Raoul Bove, un suo coetaneo il cui nome ricorda quello del celebre attore. Il giovane ha sostenuto tantissimo la fidanzata nella sua passione per il canto e anche nella partecipazione a Tu si que vales. Lo ha confermato anche Belen Rodriguez.

Quest’ultima, infatti, durante la finale del famoso talent della televisione italiana ha spiegato che sono stati i genitori e il fidanzato Raoul Bove i principali sostenitori della giovane cantante in questa avventura. L’avrebbero infatti convinta a partecipare e la storia d’amore tra i due è documentata da molte immagini postate sui social network.