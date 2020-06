Pierluigi Diaco | emozione enorme in diretta | “Non sarò mai come...

Durante la sua trasmissione su Rai 1 ‘Io e Te’, Pierluigi Diaco libera tutta la propria sensibilità dopo un momento molto profondo.

Nel corso del programma ‘Io e Te’ condotto da Pierluigi Diaco, lo stesso conduttore del programma di Rai 1 non riesce a trattenere lacrime ed emozione per un particolare episodio avvenuto in diretta.

La cosa ha riguardato un bell’omaggio ai vari Enzo Tortora, Fabrizio Frizzi, Mino Damato, Gigi Sabani e Luciano Rispoli. Tutti grandi personaggi che hanno scritto delle pagine importanti ed in non pochi casi memorabili della televisione italiana. E Diaco afferma con grande umità: “Io rispetto a voi sono piccolo”. Il giornalista si schernisce proprio allo scopo di evidenziare quella che è ancora la grandezza di quei cinque giganti del piccolo schermo. “Vogliamo ricordare queste anime salve della televisione. Ho voluto metterli insieme visto che in questo particolare periodo tanto la televisione pubblica quanto quella privata necessiterebbero della loro gentilezza. Loro saranno per sempre cinque gentiluomini della tv”.

Pierluigi Diaco: “La televisione non ha più la gentilezza di questi 5 grandi”

Parole esclamate con in sottofondo il brano ‘Anime Salve’ di Fabrizio De André e Ivano Fossati. “Al loro stile, alla loro passione, alla loro gentilezza, al modo straordinario con cui riuscivano a collaborare dietro alle quinte. Sono piccolo davanti a voi, ma per la mia trasmissione ho preso ispirazione”, afferma Diaco. Che al momento di tornare in studio dopo la fine del filmato che omaggia quei cinque grandi, impiega qualche secondo più del dovuto per voltarsi. Segno che quanto visto lo ha impressionato nel profondo.

