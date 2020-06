Ocean’s Eleven, realtà o finzione: cosa ha ispirato il film? – VIDEO

Realtà o finzione, cosa sapere su Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco: cosa ha ispirato il film interpretato da George Clooney nel 2001.

Una delle pellicole di maggior successo sta per compiere vent’anni: si tratta di Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco. Molti si domandano se la pellicola sia ispirata a una storia vera. Mettiamolo subito in chiaro: no, è una pellicola di finzione, tratta da un altro film.

Il remake di George Clooney è basato su un film che includeva l’Hollywood Rat Pack. Infatti, la pellicola originale è Colpo Grosso, film del 1960 diretto da Lewis Milestone con Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. e altri.

Le affinità tra Ocean’s Eleven e Colpo Grosso

Una curiosità: George Clayton Johnson, che ha scritto il soggetto del film Colpo Grosso, ha anche scritto il soggetto del remake Ocean’s Eleven. Ma non solo. I riferimenti di Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco a Colpo Grosso sono ben più che evidenti: nella pellicola del 2001 appaiono per pochi istanti Angie Dickinson e Henry Silva, attori della pellicola del 1960.

Trattandosi di un remake, la trama è praticamente la stessa tra Ocean’s Eleven e Colpo Grosso. La pellicola del 1960 racconta le vicende di Danny Ocean il quale raduna dieci amici, tutti veterani del Secondo conflitto mondiale, con un obiettivo: svaligiare 5 casinò in contemporanea a Las Vegas.