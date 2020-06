Nadia Toffa, il messaggio della mamma per i 41 anni – VIDEO

“Ha trascorso una vita piena e intensa”, il messaggio della mamma Margherita per i 41 anni della compianta conduttrice Nadia Toffa.

In tanti, in queste ore, stanno ricordando la celebre conduttrice televisiva Nadia Toffa, che avrebbe dovuto compiere 41 anni. Purtroppo, come noto, la Iena è scomparsa prematuramente dopo una battaglia contro il cancro.

Leggi anche –> Nadia Toffa, il ricordo di Simona Ventura: “Mi manchi”

Non poteva mancare il messaggio di Margherita, la mamma della conduttrice scomparsa, attraverso la pagina Facebook dedicata alla figlia scomparsa. Ha scritto mamma Margherita: “Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi”.

Leggi anche –> Nadia Toffa, messaggio da brividi per il suo 41esimo compleanno

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore”, ha ricordato la signora Margherita parlando della figlia. Quindi ha concluso: “La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell’amore di Dio. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato. Mamma Margherita”.