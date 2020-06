Nadia Toffa, messaggio da brividi per il suo 41esimo compleanno

Nel giorno del compleanno di Nadia Toffa, deceduta nell’agosto del 2019, Alba Parietti decide di ricordarla dedicandole un messaggio da brividi.

Dopo una lunga lotta contro il cancro, seguita passo passo da una marea di fan vogliosi di dedicarle affetto e di augurarle il meglio, Nadia Toffa si è spenta nell’agosto del 2019. La Iena ha lasciato di sé un incredibile ricordo, sia perché ha dedicato la vita alla lotta alle ingiustizie sociali sia perché, specie nell’ultimo periodo, ha mostrato a tutti il proprio lato umano, condividendo con i fan praticamente qualsiasi pensiero, anche il più intimo.

Oggi la giornalista avrebbe compiuto 41 anni, il che ci riporta a pensare quanto sia stata ingiusta la sorte. Nadia aveva ancora tanti anni di vita davanti, tante esperienze da fare e da condividere, tanti servizi da portare a termine allo scopo di rendere ai più deboli la vita migliore. A distanza di quasi un anno dalla sua scomparsa, insomma, è ancora grande il rammarico per questa donna, questa ragazza, il cui sorriso ha conquistato tutta Italia.

Nadia Toffa, il messaggio di Alba Parietti è da brividi

Tra le tante persone che hanno voluto ricordarla nel giorno in cui avrebbe compiuto 41 anni, c’è anche Alba Parietti. La showgirl aveva una grande stima di Nadia e ancora oggi sente la sua mancanza, sebbene sia convinta che la morte non sia la fine di tutto: “Oggi avresti compiuto 41 anni ma rimarrai sempre nei nostri cuori la ragazza piena di energia . Ti voglio dedicare una poesia @nadiatoffa (Fernando Pessoa)

La morte è la curva della strada,

morire è solo non essere visto.

Se ascolto, sento i tuoi passi

esistere come io esisto.

La terra è fatta di cielo.

Non ha nido la menzogna.

Mai nessuno s’è smarrito.

Tutto è verità e passaggio”.

La morte non è la fine di tutto perché ciò che siamo stati, quello che abbiamo compiuto continua a vivere nella mente di chi ci ha amato in forma di ricordi. Pensare ad una persona cara che non c’è più ci permette di rivederne il volto e quasi sentirne la presenza al nostro fianco. Nadia era amata da tanti ed il suo ricordo rimarrà vivo nella mente di tutte queste persone.