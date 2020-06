Nadia Toffa, la bugia della mamma Margherita Rebuffoni poco prima della morte della figlia: “L’ho fatto per il suo bene”.

Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, aveva spiegato che immediatamente prima della morte di quest’ultima aveva dovuto mentire a sua figlia per un motivo ben preciso e sostanzialmente per il suo bene.

Poco dopo la morte di Nadia la signora Margherita ha svelato qualche dettaglio ancora non noto in merito a quelli che sono stati gli ultimi giorni di vita della conduttrice ed a più riprese inviata de ‘Le Iene’. “A Nadia dissi verso inizio luglio che mi serviva un ricovero. Che ero debilitata e che per questo si sarebbe reso necessario il mio ingresso alla Domus Salutis, dove mi sarei fatta curare. Allora chiesi a mia figlia di venire con me, consapevole che mi avrebbe accompagnato. Infatti avevamo promesso di non lasciarci mai”.

Nadia Toffa mamma: “Le dissi una bugia, fu per il suo bene”

Fin qui nulla di strano, se non fosse che la Domus Salutis è una struttura specializzata nella cura di malati terminali. “Lei non sapeva che tipo di posto fosse. Nadia è morta lì. Ed il giorno prima di quel terribile 13 agosto 2019 mi ero accorta che era cambiata”. Poi non manca un accenno anche ad un’altra persona, e non solo. “Negli ultimi tempi aveva allontanato tutti coloro ai quali voleva bene. E che le volevano bene. Non voleva che la vedessero così malata. Si era innamorata di un uomo molto dolce. Pure lui però è stato spinto via, con la scusa di dover fare chemio e radioterapie continue. Non era vero e questa persona lo aveva capito. Ma non ha mai protestato, rispettando la scelta di mia figlia e mostrando tanta comprensione.