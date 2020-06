Nadia Toffa, il ricordo di Simona Ventura: “Mi manchi”

Nel giorno del compleanno di Nadia Toffa sono arrivati tanti messaggi di auguri, in particolar modo quello emozionante di Simona Ventura

Un giorno da ricordare con affetto. Oggi ricorre il compleanno di Nadia Toffa e sono arrivati tanti messaggi d’amore verso la storia conduttrice delle Iene come per esempio il suo collega Giulio Golia: “Il vuoto che hai lasciato non potrà mai essere colmato; mi manca la tua risata, il tuo tono di voce urlato, mi mancano le nostre litigate……. ma anche le tue carezze…Manchi tu!ma oggi per il tuo compleanno festeggiamo,perché così avresti voluto. Il tuo orso buono”.

Nadia Toffa, il messaggio d’amore

Successivamente anche Simona Ventura ha postato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram per augurarle un felice anniversario: “Buon compleanno Nadia ♥️ Chissà cosa pensi da lassù del mondo di oggi che sta cambiando radicalmente e così velocemente. Sicuramente ti sarai arrabbiata più di qualche volta… Manchi sai?! Mi mancano i tuoi messaggi e la tua grinta. Ti penso oggi, come ogni giorno. Happy birthday @nadiatoffa ♥️”