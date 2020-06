Nadia Toffa, il commovente ricordo di Giulio Golia: “Manchi tu”

Nel giorno del 41esimo compleanno di Nadia Toffa, il suo amico e collega Giulio Golia l’ha voluta ricordare con un commovente post su Instagram.

La scomparsa di Nadia Toffa è stato un duro colpo per tutti i componenti delle Iene. Già dalla prima puntata di questa stagione 2019-2020 i conduttori avevano dichiarato che il programma non sarebbe stato lo stesso dopo che la loro amica aveva perso la battaglia contro il tumore al cervello. In sua memoria sono stati pubblicati nel corso dei vari appuntamenti filmati, video, foto e anche ricordi personali di chi ha vissuto con lei anni importanti.

Lo stesso è accaduto durante la puntata andata in onda ieri sera. Prima di congedarsi con il pubblico, infatti, è stato mandato in onda un video commemorativo su Nadia. Ad annunciarlo Nina Palmieri che in fase di presentazione ha detto: “È passata la mezzanotte, dunque oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni. Le vogliamo dire che ci manca tanto e buonanotte Nadia”.

Giulio Golia ricorda così Nadia Toffa

Poco dopo la mezzanotte è arrivato il ricordo di Giulio Golia. La iena aveva un rapporto di amicizia speciale con Nadia ed è stato probabilmente quello che ha subito in modo più gravoso la sua scomparsa. A pochi minuti dall’inizio di questo 10 giugno 2020, Giulio ha ricordato con dolcezza la sua amica: “Il vuoto che hai lasciato non potrà mai essere colmato; mi manca la tua risata, il tuo tono di voce urlato, mi mancano le nostre litigate……. ma anche le tue carezze…Manchi tu!ma oggi per il tuo compleanno festeggiamo,perché così avresti voluto. Il tuo orso buono”.