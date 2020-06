Michelle Hunziker soffre per la figlia Aurora: “Torna a casa…”

Michelle Hunziker ha grande nostalgia dell’amatissima figlia Aurora Ramazzotti: ecco cosa ha scritto sul suo profilo Instagram.

La quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus è stata per Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti – nata dalla relazione con il famosissimo cantante Eros – un’occasione per conoscersi meglio e entrare in sintonia come mai in passato. E ora, con il graduale ritorno alla normalità e alle consuetudini pre-lockdown, la conduttrice sente nostalgia di quella parentesi di complice intimità. Ecco perché, attraverso il suo profilo Instagram, la bionda elvetica ha rivolto un vero e proprio appello alla primogenita, chiedendole di tornare al più presto all’ovile…

Il messaggio ad Aurora, cuore di mamma Michelle Hunziker

“Miss you… dopo questi mesi passati insieme con grande intensità la casa è vuota senza di te Pupi… tornaaaaaaaaaaaaaa!”, ha scritto Michelle Hunziker sul proprio profilo Instagram, pubblicando una tenerissima foto in cui abbraccia Aurora felice e sorridente. Oltre ai tantissimi like e commenti dei suoi fan e follower, è presto arrivata anche la risposta della figliola: “Torno presto mammotta”. E’ noto che Aurora Ramazzotti ha un legame molto profondo con la madre, come d’altronde con il babbo Eros, e questo post ne è l’ennesima dimostrazione. “Che belle che siete” ha chiosato, tra gli altri, Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore…

EDS