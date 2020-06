Hell Raton: le prime parole da giudice di X-Factor – VIDEO

Dalla Machete Crew ai talent show, le prime parole da giudice di X-Factor del produttore e rapper sardo ma di origini ecuadoregne Hell Raton.

Un nome a sorpresa tra i quattro giudici della nuova edizione di X-Factor è quello di Hell Raton, pseudonimo di Manuel Zappadu, classe 1990. Figlio del noto fotografo Antonello Zappadu e di madre ecuadoregna, è cresciuto per diversi anni a Quito.

Al pubblico amante del genere rap e hip hop è noto per aver fondato, insieme tra gli altri a Salmo e con lo pseudonimo di El Ratòn, la Machete Crew, con la quale ha prodotto moltissimi artisti della scena e quattro mixtape.

Un nome a sorpresa il suo, visto che circolava quello di Emis Killa, e una scelta che agli amanti del genere ha fatto un po’ storcere il naso. Hell Raton ha però spiegato: “Ero un ragazzino affamato di musica, che è riuscito a realizzare il suo sogno più grande grazie a passione, dedizione e tenacia. Tutto il tempo passato in sala prove davanti al mic e live sui palchi, i più disparati, d’Italia, ha sicuramente arricchito il mio modo di vivere la musica”.

Il giovane produttore ha proseguito: “Negli anni ho imparato a mettermi in gioco, dal 2010 con la fondazione di Machete fino a Machete Gaming, passando per il debutto dell’etichetta Machete Empire Records e la nascita di Me Next e 333 Mob. Nel mio lavoro convivono i ruoli di discografico, talent scout, direttore artistico e creativo, ma anche musicista. Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. È quello che vorrei fare qui”.