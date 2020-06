Sky ha comunicato l’ultimo nome che comporrà la squadra di giudici di X-Factor: Hell Raton. Scopriamo chi è il Discografico che ha fondato l’etichetta Machete.

La nuova edizione di X-Factor si accinge alla prima fase. Da Sky è infatti giunta la conferma che la squadra di giudici della prossima stagione è al completo. Dopo aver annunciato Emma, il ritorno di Mika e quello di Manuel Agnelli, si aggiunge al cast un volto nuovo Hell Raton. Per chi non lo sapesse si tratta di uno dei talent scout e produttori più importanti di tutto il panorama discografico nostrano, fondatore insieme a Salmo e Dj Slait del Machete Group e del Machete Empire Studios, del quale è Ceo e direttore artistico.

Sebbene il suo volto possa non essere noto al grande pubblico, Hell Raton è conosciuto in tutto l’ambiente non solo per il suo lavoro discografico, ma anche per le sue produzioni personali. Negli ultimi 10 anni, infatti, oltre a portare avanti i progetti della Machete, il produttore ha anche realizzato qualche progetto personale: il primo singolo ‘Multicultural‘ è uscito nel 2011 mente il primo Ep è uscito due anni più tardi con il titolo ‘Rattopsy‘.

Chi è Hell Raton

Nato in Sardegna, ma di origini ecuadoregne, Manuel Zappadu (in arte Hell Raton) si è importo nella scena rap come uno dei produttori e talent scout più influenti d’Italia. In questi anni ha svolto un lavoro di recruitment eccezionale portando al successo gente come Nitro, Dani Faiv e The Supreme (vero e proprio idolo dei più giovani). Nel contempo ha collaborato alla creazione dei Machete Mixtape, raggiungendo il disco d’oro con il volume III.

All’attività discografica, di recente Hell Raton ha aggiunto quella di talent scout su Twich. Il produttore, infatti, ha deciso di puntare forte sull’industria del gaming per scovare potenziali talenti da mettere sotto contratto. Per il momento la Machete Gaming sta mettendo sotto contratto alcuni tra i più talentuosi gamer di Fortnite, battle royale che per adesso va per la maggiore.