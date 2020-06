Emanuele Filiberto: “Farò qualcosa di concreto per l’Italia” – VIDEO

Nasce Più Italia, il think tank di Emanuele Filiberto di Savoia, che spiega in un video: “Farò qualcosa di concreto per la nostra Italia”.

“Mi son deciso a fare qualcosa di concreto per la nostra Italia”, con queste parole Emanuele Filiberto di Savoia annuncia l’intenzione di formare un think tank politico a sostegno del Paese. Dunque, stavolta l’esponente dell’ex casa reale fa sul serio.

Ha sottolineato in un video: “Diciamo la verità, l’Italia era già in crisi. Poi il Covid-19 ci ha messo di fronte ad una sfida che mai avremmo immaginato. Una sfida per la scienza, per il mondo della sanità e soprattutto per l’economia, ma anche per questa cattiva abitudine di rimandare la soluzione dei problemi”.

Ha poi aggiunto: “Non è questo il tempo della polemica, semmai è il tempo dell’amore. Vedete, ho sempre amato il mio paese, fin da piccolo, quando potevo solo guardarlo da lontano. E ancora di più lo amo oggi, un oggi che sembra però non aver domani. E allora mi son deciso a fare qualcosa di concreto per la nostra Italia”. Domani la presentazione del progetto Più Italia, che coinvolge anche la figlia Vittoria e il nipote dell’ex presidente francese François Mitterrand, Frédéric Mitterrand, già ministro francese della Cultura.