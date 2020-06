Una donna incinta uccisa mentre era nelle fasi finali di una gravidanza. La poveretta trovata cadavere su di un albero, il caso desta ribrezzo.

Ha destato orrore ed impressione il caso di una giovane donna incinta uccisa in Sudafrica ed il cui corpo è stato poi appeso ad un albero. La povera Tshegofatso Pule, 28 anni, era all’ottavo mese di gravidanza.

Improvvisamente, la settimana scorsa, è però scomparsa di casa ed il suo cadavere è stato ritrovato qualche giorno dopo in una località fuori Johannesburg in terribili circostanze. La polizia ha subito aperto una inchiesta allo scopo di rintracciare chi le ha fatto questo. Purtroppo le statistiche in materia di violenza sulle donne in Sudafrica sono impressionanti in negativo. Da quelle parti infatti avviene un femminicidio ogni tre ore, e la sfortunata Tshegofatso Pule ne è la conferma. Statistiche relative ad un periodo di 12 mesi compresi tra il 2017 ed il 2018 riferiscono che i femminicidi in Sudafrica ammontano a 2930.

Donna incinta uccisa, lei era l’amante di un uomo sposato

La famiglia della donna incinta uccisa non ha rilasciato dichiarazioni in merito a quanto successo. Ma viene fuori che la 28enne avrebbe litigato con il suo fidanzato e futuro padre del nascituro prima di scomparire di colpo, che era sposato con un’altra donna. La quale era consapevole di questa relazione. Lei avrebbe avvisato la famiglia per dirle che avrebbe fatto ritorno a casa ma da lì in poi si è persa ogni traccia di Tshegofatso. Il suo cellulare risultava spento così come quello del fidanzato. Ha quindi fatto seguito una denuncia alla polizia e qualche segnalazione di avvistamento.