Diletta Leotta incinta | Diva e Donna è certa | “Che rotondità” FOTO

Si vocifera di una Diletta Leotta incinta di Daniele Scardina. La catanese secondo ‘Diva e Donna’ comincia già a mostrare delle curvette sospette.

Si vocifera di una Diletta Leotta incinta, ed il settimanale ‘Diva e Donna’ cerca anche di fornire qualche prova convincente di tale ipotesi.

La congettura nasce dal fatto che la conduttrice televisiva dei collegamenti sportivi di DAZN sembra mostrare qualche rotondità interessante. E proprio mentre è in compagnia del suo fidanzato, il pugile Daniele Scardina con il quale ha trascorso la quarantena nel suo appartamento di lusso a Milano. Proprio quello stesso appartamento dal quale poche notti fa la 28enne siciliana ha subito un furto tremendo, con la sottrazione di oggetti di valore dall’ammontare di oltre 150mila euro.

Diletta Leotta incinta, per Diva e Donna è possibile

E allora niente di meglio che qualcosa di bello come una Diletta Leotta incinta per dimenticare questa amara sorpresa. Per ‘Diva e Donna’ le curve della Leotta sembrano un pò più ‘tondine’ del solito ed emergono da un vestito di jeans con su una giacca di pelle. Ad ogni modo, se non sarà questa la volta buona, per molti quello di un bebè rappresenta comunque un approdo praticamente certo in futuro. E questo perché il rapporto tra i due sta procedendo alla grandissima da ormai un anno.

