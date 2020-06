Curon, dove è ambientata la serie tv di Netflix – VIDEO

Dove è ambientata Curon, la nuova serie italiana prodotta da Netflix, disponibile dal 10 giugno, definita “la nostra risposta a Twin Peaks”.

Curon, la nuova serie italiana prodotta da Netflix, disponibile dal 10 giugno, è ambientata in un posto magico, in Val Venosta. Questo caratteristico e unico paese altoatesino è uno dei borghi sommersi più belli e noti d’Italia.

Definita dagli stessi protagonisti e dagli autori “la risposta italiana a Twin Peaks”, la serie televisiva è sicuramente tra le più attese in Italia negli ultimi mesi. Questo anche per l’incredibile ambientazione.

L’Italia è uno dei Paesi più belli del mondo, e non è solo un modo di dire. Il nostro Paese detiene infatti il record di patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Uno dei posti più belli, affascinanti e probabilmente meno conosciuti è Curon Venosta: questo paese venne sommerso nel 1950 per le esigenze della centrale idroelettrica e per la fusione di due laghi. Testimonianza di quello che c’era un tempo è il campanile che sbuca dalle acque del lago Resia.