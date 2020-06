Coronavirus 10 giugno Italia: i nuovi contagi nelle Regioni

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 10 giugno, aggiornamenti in tempo reale.

Ancora in chiaro scuro la situazione Coronavirus nelle Regioni italiane: ieri c’erano stati 283 nuovi contagi, 79 morti, 2.062 guariti. Il dato in aumento delle vittime era stato però influenzato dall’Abruzzo, con 33 decessi aggiornati dalle settimane precedenti.

Tra i dati positivi di questi ultimi giorni, il fatto che le persone in terapia intensiva siano scese sotto quota 300 e che gli attualmente positivi invece si aggirano adesso intorno ai 30mila. Ancora in diminuzione oggi i contagi.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 10 giugno

Il dato più pesante resta quello della Lombardia, con 99 nuovi positivi accertati e 32 morti. Sale leggermente il contagio in Piemonte, con 26 nuovi casi e purtroppo 15 morti, il doppio di ieri. 24 contagi oggi in Emilia Romagna, che si riprende il ‘podio’. Sono 20 i nuovi casi in Liguria, con quattro decessi, mentre si registrano poi due casi in Friuli Venezia Giulia e tre in Toscana e in Veneto.

Importante un dato di quest’ultima Regione, che conta oggi zero decessi. Sono poi 18 i nuovi contagi nel Lazio, con quattro decessi. Tre nuovi casi nelle Marche, uno in Umbria, mentre passa da uno a zero l’Abruzzo. Al Sud, per la prima volta, ci sono zero contagi in Puglia, uno solo in Campania. Tra le altre Regioni del Sud e delle isole, si registrano zero contagi in Basilicata, Calabria, Sardegna. In tutto oggi si contano 202 nuovi positivi accertati e 71 decessi. Le Regioni senza vittime sono oggi dieci.