Circo Entre Nous: chi sono gli acrobati di Tu si que vales

Chi sono gli acrobati che formano il collettivo del Circo Entre Nous: cosa sapere sulla compagnia di acrobati di Tu si que vales.

La compagnia Entre Nous è nata nell’aprile 2017 ed è composta da cinque artisti di diverse nazionalità. Hanno viaggiato e vissuto in diverse parti del mondo, mescolandosi con altre culture e parlando lingue diverse.

Si esibiscono in evoluzioni su tre pali cinesi, muovendosi in uno spazio tridimensionale e mescolando acrobazie di varia fattura, tanto da creare una sorta di balletto verticale. In Italia diventano noti per la partecipazione a Tu si que vales.

Cosa sapere sugli Entre Nous, compagnia circense

Determinati a lavorare insieme, Entre Nous formano la loro compagnia in Francia, divenendo un collettivo di artisti circensi contemporanei raggruppati attorno alla tecnica di cui sono appassionati, i pali cinesi per l’appunto. Lo scorso novembre si sono esibiti al 6° Festival Internazionale del Circo Cinese e diversi di loro hanno lavorato con il Cirque du Soleil.

Nel team di acrobati c’è Heloise Bourgeois, un circense da quando aveva cinque anni, il quale ha ricevuto una medaglia d’oro al festival Cirque de Demain, si è esibito davanti alla regina d’Inghilterra e ha partecipato alla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di Torino.