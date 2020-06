Castillejo choc, calciatore del Milan derubato: “Mi hanno puntato la pistola”

Samu Castillejo, fantasista spagnolo del Milan, ha raccontato su Instagram di essere stato rapinato mentre si trovava in strada a Milano.

Attimi di panico ieri pomeriggio per il centrocampista offensivo del Milan Samu Castillejo. L’ex Villarreal finora ha vissuto un difficile ambientamento al calcio italiano e alla Serie A. La prima stagione è stato spesso relegato alla panchina, il vice di un Suso in forma strepitosa, unico di quella squadra praticamente insostituibile. La stagione 2019-2020 è cominciata meglio, in parte perché Suso ha fatto i bagagli per andare a Siviglia, in parte perché prima Giampaolo, poi Pioli lo hanno valorizzato in campo.

La stagione della squadra lombarda tuttavia non è stata delle migliori, i rossoneri hanno avuto alti e bassi e sono stati sempre a margine della zona Europa. Quando sembrava che stessero ingranando, la pandemia ha costretto tutti allo stop e Samu, come tutti, è rimasto relegato in casa. In questi giorni il calciatore spagnolo ha comunicato tramite Instagram la propria voglia di tornare in campo e sembra carico per la ripresa. Tuttavia la sua serenità è stata scossa ieri pomeriggio da due rapinatori che gli hanno puntato la pistola per strada.

Castillejo rapinato a Milano, la polizia indaga sull’accaduto

A rivelare l’accaduto è lo stesso calciatore che in alcune stories Instagram scrive: “Ma a Milano tutto apposto? Due ragazzi mi hanno rapinato”. Nella seconda storia Samu tranquillizza i fan precisando che non gli hanno fatto del male: “Comunque tutto bene, si sono portati via l’orologio. Io sto bene grazie”. Al momento sembra che il giocatore del Milan non abbia sporto denuncia formale, ma la polizia di Milano sta cercando di mettersi in contatto con lui per indagare sull’accaduto.