Alba Parietti commuove i telespettatori: “Non ci credo che è morto…”

Ospite a “Io e Te”, Alba Parietti è tornata a parlare della scomparsa di Ezio Bosso: “Non ci credo che è morto, che oggi non mi telefonerà…”.

Ospite di Pierluigi Diaco a “Io e Te”, Alba Parietti si è raccontata a cuore aperto, tra carriera e vita pubblica e privata. Soprattutto, però, la conduttrice ha parlato di un momento particolarmente duro che ha vissuto di recente, commuovendo fino alle lacrime il pubblico del salotto di Rai 1.

Il dolore di Alba Parietti per la perdita dell’amico Ezio Bosso

“Non riesco a credere – ha confessato Alba Parietti – che Ezio Bosso non ci sia più. Avevamo un’amicizia speciale. Era un genio, ma non era facile essergli amica”. Nessun cenno alle vecchie indiscrezioni del gossip su una presunta relazione sentimentale tra loro. “Come tutti, era un po’ angelo e un po’ diavolo – ha continuato -. Gli volevo molto bene e anche se ultimamente non ci vedevano tanto, ci sentivamo e ci scrivevamo”.

“Ancora non ho realizzato la sua morte – ha aggiunto Alba Parietti, visibilmente commossa – mi sembra strano che oggi alla fine della trasmissione lui non mi chiamerà…”.

