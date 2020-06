Secondo una recente indiscrezione, Al Bano avrebbe deciso di inserire la figlia Jasmine all’interno della società di famiglia al compimento dei 18 anni.

Dopo anni di incomprensioni e litigi, Al Bano e Loredana Lecciso sembrano aver ritrovato intimità e complicità. Lo hanno detto i diretti interessati in diverse interviste concesse a vari mezzi di stampa e lo ha confermato poco tempo fa la Lecciso a ‘Live non è la D’urso‘. A dimostrazione che la coppia è in piena sintonia c’è la dura reazione che il cantante di Cellino San Marco ha avuto quando Mara Venier gli voleva leggere una poesia di Romina per il compleanno.

Il cantante si è arrabbiato con la ex moglie e si è stizzito anche con la conduttrice per non aver dato pari opportunità a Romina e Loredana. La conferma della rabbia di Al Bano l’ha data la stessa conduttrice di ‘Domenica In‘: “Al Bano si è un po’ stizzito quando gli volevo leggere la poesia scritta da Romina Power”. Da recenti indiscrezioni è emerso che anche la Lecciso si è stizzita con Romina e l’avrebbe esclusa dai festeggiamenti per Al Bano non estendendole l’invito.

Al Bano inserirà Jasmine nella società di famiglia?

Screzi con Romina a parte, la vita di coppia procede per il meglio e la famiglia Carrisi pensa al futuro. Secondo una recente indiscrezione pubblicata da ‘Radiocor‘, agenzia di stampa del Sole 24 ore, il cantante starebbe pianificando un ingresso nella società di famiglia per la piccola di casa, Jasmine. La ragazza a breve compirà 18 anni, dunque avrà l’età legale per entrare a far parte di un’azienda e di una società. Quella fondata da Al Bano si chiama ‘Nel Sole’ (in onore dello storico pezzo del ’67) e si tratta di un’azienda che produce e vende vino ed olio di altissima qualità.