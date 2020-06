È conosciuta in tutto il mondo la famiglia Busby, con le celebri cinque gemelline come protagoniste. Ma chi sono i loro genitori? Scopriamolo insieme.

È da Guinness World Record il parto di Danielle Busby, la quale ha partorito, nel 2015, 5 splendide bambine. La famiglia, composta dai due genitori, le 5 gemelle e una bimba più grande, è famosa in tutto il mondo. La rete statunitense TLC ha addirittura elaborato un format esclusivamente per loro, ideando il programma 5 Gemelle Sotto Un Tetto, tramite il quale i Busby sono diventati un’icona a livello mondiale. Sono conosciuti in Italia attraverso Real Time. Ma chi sono, lontani dal grande schermo, i due genitori Danielle e Adam? Scopriamolo insieme.

Danielle e Adam Busby, sono loro i due genitori della piccola squadra composta da ben 6 bambine; le cinque gemelle: Riley Page, Olivia Marie, Hazel Grace, Ava Lane, e Parker Kate, e la primogenita Blayke, la quale ha 3 anni in più delle sorelle. It’s a Buzz World è il nome del blog dei due genitori, famosissimo e ancora attivo. Tramite quest’ultimo, Danielle e Adam raccontano la loro storia e le loro avventure, che fanno presto il giro del mondo. Entrano infatti nel Guinness World Record.

La famiglia Busby: racconti della gravidanza di Danielle

Non è stato facile per Danielle Busby portare avanti la propria gravidanza. Il suo parto cesareo gemellare è durato soltanto 4 minuti, ma ha coinvolto ben 12 medici per essere portato a termine nel migliore dei modi. Nonostante fosse stata sottoposta ad una rigida dieta ricchissima di calorie, Danielle ha speso nella gestazione un’esuberante quantità di energie. Le precauzioni prese non hanno impedito alle gemelle di nascere comunque sottosviluppate, una condizione che ha costretto i due genitori a rimanere lontani dalle bambine nel loro primo mese di vita. “Per me è stato davvero difficilissimo sapere di non poterle nemmeno accarezzare” ha dichiarato Danielle. Oggi le 5 splendide e biiondissime bimbe godono però di ottima salute, e la famiglia Busby è un esempio da seguire a livello globale. Certo è che per Danielle e Adam non ci saranno però nuove nascite.

