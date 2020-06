Uomo ucciso Moncalieri, si tratta di un consulente finanziario sparito da diverse ore da casa sua. I carabinieri lo hanno trovato morto a seguito di una esecuzione.

Le forze dell’ordine indagano sul caso di un uomo ucciso il cui cadavere giaceva abbandonato nella sua auto. La vittima aveva 60 anni e si chiamava Luciano Ollino.

Svolgeva la professione di consulente finanziario e chi l’ha ucciso lo ha fatto sparandogli contro per cinque volte. Tanti sono i colpi necessari a finire l’uomo ucciso. Il ritrovamento del corpo risale alla tarda serata di lunedì 8 giugno 2020, quando poco prima della mezzanotte i carabinieri hanno raggiunto la scena, sulla collina di Moncalieri, in provincia di Torino. Ollino era legato ed imbavagliato. I militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Torino hanno individuato il tipo di arma utilizzata in questo delitto. Si tratta di una pistola calibro 6.35, con i colpi letali penetrati nella tempia sinistra della vittima.

Uomo ucciso, tutto lascia pensare ad una esecuzione

Secondo i rilievi svolti dalle forze dell’ordine, Ollino avrebbe lasciato casa sua nel pomeriggio di ieri, sempre a Moncalieri. Una delle sue figlie ha poi chiamato i carabinieri, allarmata perché il genitore mancava ormai da diverse ore. Verso ora di cena sono scattate le ricerche dei militari, che infine hanno rintracciato l’auto con a bordo il cadavere prima che scoccasse il 9 giugno. Il modo in cui Luciano Ollino è stato uscito lascia pensare che si tratti di una sorta di esecuzione, le indagini vanno avanti.

