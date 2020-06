Tragedia nella notte: 14enne travolto e ucciso davanti ad una scuola

Una famiglia romana è stata sconvolta ieri notte da una tragedia: il figlio 14enne è stato travolto ed ucciso da un’auto mentre attraversava la strada.

La giovanissima vita di un ragazzo romano si è spenta ieri notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Francesco Cilea, all’infernetto (Roma). Secondo le prime informazioni giunte, il 14enne si trovava davanti alla sua scuola con un gruppo di amici, ma non è chiaro cosa i ragazzi stessero facendo. Probabile che il gruppetto di adolescenti si fosse riunito per passare del tempo assieme, visto che a causa del lockdown e delle restrizioni dovute al Covid-19, la loro frequentazione si era allentata.

Qualunque fosse il motivo della loro presenza nei pressi dell’istituto in cui studiano, quella riunione è finita purtroppo in tragedia. Uno di loro, Mattia Roperto, è stato infatti travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi e successivamente anche i genitori. I paramedici giunti sul luogo dell’incidente hanno fatto il possibile per rianimare il giovane – già privo di sensi – ma si sono visti costretti ad dichiararne il decesso.

Tragedia a Roma: ragazzo travolto ed ucciso, in stato di shock l’automobilista

Al momento la dinamica dell’accaduto non è chiara. I Vigili urbani intervenuti sul luogo hanno effettuato i rilevamenti del caso e ascoltato le ricostruzioni fornite dai testimoni presenti. L’automobilista, fermatosi subito dopo l’incidente, era in stato di shock e non è stato in grado di spiegare cosa fosse successo. Come da prassi è stato sottoposto al test antidroga e a quello dell’alcol. Il primo ha dato esito positivo, dunque nella notte il giovane, un 22enne del quale non sono state condivise le generalità, è stato arrestato e accusato di guida sotto effetto di psicofarmaci e omicidio stradale.

Il ‘Corriere‘ riporta anche le dichiarazioni della madre giunta sul luogo dell’incidente. La donna era chiaramente scossa dalla tragedia e non riusciva a capacitarsi che il figlio fosse morto in quel modo: “L’ho baciato, aveva ancora la bocca aperta. Gli ho messo l’apparecchio, ma che importa l’apparecchio? Aveva 14 anni, una vita davanti e me lo hanno falciato così. Adesso io come faccio?”.