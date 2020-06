Temptation Island Vip: ipotesi Gemma Galgani e Sirius – VIDEO

Una clamorosa indiscrezione viene lanciata per il futuro di Temptation Island Vip: ipotesi Gemma Galgani e Sirius nel cast del reality.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (Sirius) potrebbero entrare nel cast della terza edizione di Temptation Island Vip: questo quanto scrive la pagina instagram Uominiedonneclassicoeover. Si tratta di un’indiscrezione clamorosa, ma priva al momento di conferme.

Intanto, arriva una certezza: tornerà Temptation Island, con la conduzione affidata anche quest’anno da Filippo Bisciglia. La nuova edizione del reality show dei tentatori dovrebbe prendere il via il 7 luglio, con le puntate registrate prima.

Cambierà un po’ la formula, come aveva spiegato bene Maria De Filippi a Vanity Fair: “Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”.