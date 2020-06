Stasera in tv | Le Iene Show, le anticipazioni del 9 giugno

Le Iene Show torna anche oggi, martedì 9 giugno 2020, con un nuovo appuntamento su Italia Uno. Ecco tutte le anticipazioni e novità!

La trasmissione de “Le Iene Show”, dopo l’improvvisa sospensione a causa del coronavirus, è ripresa normalmente da ormai un paio di mesi. La modalità è però molto cambiata: adesso i conduttori conducono ognuno da una postazione diversa, distanziati. Stasera, 9 giugno 2020, Le Iene saranno in onda su Italia Uno alle ore 21:20, per intrattenere il pubblico con nuovi servizi, inchieste e scherzi. A condurre la puntata ci saranno Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri, in studio, mentre gli inviati invece si collegheranno dalle loro case per lanciare i propri servizi. Tutti i martedì alle ore 20.30 torna anche “Iene.it: aspettando Le Iene” di Giulia Innocenzi, un programma precedente il vero e proprio show che si può seguire in diretta Facebook sulla pagina ufficiale, su Iene.it e su Mediasetplay).

Le Iene Show, anticipazioni 9 giugno

Lo scherzo di oggi, 9 giugno, vedrà come protagonista Fernanda Lessa, appassionata di gialli, a cui verrà fatto credere che il marito abbia ucciso un uomo e nascosto il cadavere nel bagagliaio dell’automobile. “Lei è cresciuta in una delle città più pericolose al mondo. Ed è figlia di un colonnello dell’esercito, quindi le armi le ha viste più e più volte”, ha spiegato il marito. Tra i servizi di stasera ce ne sarà uno dedicato al Parco della Madonnetta a Roma, nel municipio di Ostia, un luogo diventato simbolo di degrado. Il parco è stato inaugurato il 3 maggio del 2003 ma con il tempo è stato abbandonato. Oggi Le Iene accompagneranno il pubblico anche a Milano, dove seguiranno il caso delle biciclette vietate sui treni di Trenord in Lombardia: un danno per i pendolari, ma anche per i rider che si occupano dei servizi delivery e ora vedono il loro lavoro a rischio. Al momento non è previsto un ritorno di Nicola Savino e Alessia Marcuzzi in studio. Alla conduzione si alternano il trio di iene maschile composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e quello femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

