Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 9 giugno, con il concerto su Rai1 in collaborazione con Radio1 “Con il Cuore, nel nome di Francesco”

Questa sera, martedì 9 giugno, andrà in onda su Rai1 in collaborazione con Radio1 il concerto “Con il Cuore, nel nome di Francesco“, che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi e così ogni anno i Frati Francescani organizzano una maratona di beneficenza. L’obiettivo è quello di aiutare le Mense Francescane che danno il loro sostegno in Italia aiutando le tante persone e famiglie italiane che dopo l’emergenza sanitaria con la pandemia del Covid-19 si sono improvvisamente ritrovate in difficoltà.

Stasera in tv – Con il cuore Nel nome di Francesco, ospiti e anticipazioni

Ci sarà così la straordinaria partecipazione di Gianni Morandi che ha scelto l’appuntamento televisivo per la solidarietà e per sostenere la raccolta fondi a favore delle famiglie italiane più bisognose. Carlo Conti e Gianni Morandi daranno luogo ad una serata unica di musica, racconto e spiritualità con la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. Anche quest’anno “Con il Cuore nel Nome di Francesco” andrà in onda in diretta radiofonica su Rai-Radio1 con la conduzione affidata a Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo.

“Con il Cuore, nel Nome di Francesco” è un programma di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Ivana Sabatini Leopoldo Siano con la collaborazione di Anna Rita Cammerata ed Eleonora Niccoli. La regia è di Maurizio Pagnussat, la scena è di Marco Calzavara.

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati “Con il Cuore, nel nome di Francesco” con sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 15 luglio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; sarà di 5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; e 5/10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali. Sarà possibile anche chiamare il numero verde 800.386.386 dove si potrà ricevere l’immaginetta con la preghiera semplice di San Francesco.