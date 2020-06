Skam Italia, chi è Malik: età, foto, carriera di Mehdi Meskar

Mehdi Meskar è uno dei protagonisti della serie di punta Netflix Skam Italia. Scopriamo insieme tutte le curiosità sul Malik di Skam Italia.

Mehdi Meskar è un attore italiano, classe 1995, e originario della Calabria, più precisamente Reggio Calabria. Protagonista della serie Netflix Skam Italia, Mehdi interpreta nella serie il giovane Malik, soggetto, nella quarta stagione, dell’amore di Ansa Allagui, interpretata da Beatrice Bruschi. Mehdi ha origini magrebine ed è poliglotta, il ragazzo parla infatti ben cinque lingue: inglese, francese, italiano, arabo e tedesco. L’amore per la recitazione l’accompagna sin dalla più giovane età, è infatti a quindici anni che decide di trasferirsi a Parigi per iniziare la sua carriera nel mondo del piccolo e grande schermo.

Mehdi Meskar, la carriera cinematografica e televisiva

Mehdi prende parte a diversi cortometraggi nella capitale francese, sino ad apparire nel 2012 nel film Nella casa di François Ozon. Da questo momento in poi, il giovane calabrese viene catapultato nel mondo dello spettacolo, regalando grandi interpretazioni in opere come Pitza e Datteri, Orpheline, Non c’è più religione, Rafaël e Me, We. Anche se il vero successo lo raggiunge con la serie di Netflix Italia Skam, dove interpreta il ragazzo magrebino Malik. Per quanto concerne la vita privata, Mehdi non pare riservare grandi sorprese sul fronte amoroso, data la sua giovane età. Ha però un profilo Instagram molto attivo, con ben 65mila followers.