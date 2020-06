Ryanair: addio al supplemento per il cambio volo

Cambio data del volo senza costi aggiuntivi: la decisione di Ryanair sulle prenotazioni di luglio e agosto.

Stiamo vivendo un’epoca storicamente molto particolare, soprattutto per il comparto dei viaggi. Dopo la pandemia di Coronavirus che ha portato ad un lockdown del mondo intero per cercare di arginare il contagio, è tempo di ripartire. Sebbene il virus sia ancora tra noi e sia importante rispettare tutte le misure di sicurezza come il distanziamento sociale e l’indossare la mascherina, bisogna pensare a rimettere in moto la macchina del turismo e dei viaggi. Così, compagnie aree come Ryanair stanno cercando di incentivare i propri clienti a sceglierli per le proprie vacanze e viaggi. Una delle ultime idee per “acchiappare” clienti è stata quella di eliminare il supplemento per il cambio volo da parte di Ryanair.

Da quando entra in vigore?

A cominciare da domani, 10 giugno 2020, tutti coloro che prenoteranno un viaggio con Ryanair nei mesi di luglio e agosto avranno la possibilità di cambiare e spostare il loro volo senza incorrere nelle tasse e nei supplementi classici per questa operazione. Si potrà così modificare la prenotazione fino al 31 dicembre 2020 senza costi aggiuntivi. Il cambio data però si applica solo sulla rotta già prescelta. In parole povere, se per qualsiasi motivo siete costretti a cancellare il volo prenotato per luglio o agosto lo potrete fare gratuitamente su Ryanair. La decisione è stata presa allo scopo di incentivare i clienti a prenotare lo stesso con Ryanair e a dare ulteriore fiducia alla compagnia aerea.

Perché è stata presa questa decisione?

Come spiega il direttore marketing e digital Dara Brady l’idea è quella di dare ai clienti flessibilità e sicurezza ai clienti che possono cambiare date del loro volo senza costi aggiuntivi. Ryanair sa, infatti, che il periodo storico che stiamo vivendo è carico di incertezze.

L’eventuale risalita dei contagi è dietro l’angolo purtroppo e bisogna anche tenere conto delle esigenze dei clienti che, per paura, potrebbero voler cambiare la data di partenza. Una decisione importante che segna un notevole punto di svolta nel mondo dei viaggi aerei e che si muove nettamente in direzione dei clienti.