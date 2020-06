Romina Power cacciata dalla Lecciso? Nuovo caso a Cellino San Marco

Loredana Lecciso avrebbe escluso Romina Power da una festa e lei, per tutta risposta, sarebbe pronta a lasciare definitivamente la tenuta di Cellino San Marco.

C’è chi dice che Romina Power abbia già fatto le valigie. Dopo il mancato invito da parte di Loredana Lecciso alla festa di compleanno di Al Bano, la celebrity sarebbe pronta a lasciare definitivamente la tenuta Cellino San Marco e la Puglia, terra a cui è da sempre molto legata.

A raccogliere le ultime indiscrezioni sul caso è Di Più, partendo appunto dalla constatazione che alla festa organizzata per festeggiare i 77 anni del cantante era presente il figlio Yari, ma non Romina. “Lei pensa che la misura sia colma e vuole allontanarsi”, scrive il settimanale di gossip. E’ davvero così?

La reazione di Romina Power dopo il (presunto) sgarbo di Loredana

Certo è che Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono tornati a essere una famiglia insieme ai figli Jasmine e Albano Junior, ed è naturale e comprensibile che qualcuno si senta di troppo. Il compleanno di Al Bano, per il quale la Power aveva invitato una lettera a Domenica In, sarebbe solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza – disse Al Bano in proposito -. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata”. E addio Puglia…

