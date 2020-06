Ha dell’incredibile la rissa al ristorante scoppiata tra alcuni avventori ed il personale del locale. Tantissimi i coinvolti, sangue ovunque e fioccano le denunce.

Una rissa al ristorante è scoppiata nel pomeriggio di domenica 7 giugno 2020 e ha coinvolto numerose persone. Contrapposti dei clienti insoddisfatti ed i camerieri, divisi alla fine dal provvidenziale arrivo della Polizia Locale. Il fatto si è verificato a Chioggia, in provincia di Venezia.

Coinvolte anche diverse donne. Tutti loro hanno letteralmente perso il lume della ragione, cominciando a dare sganassoni a destra e a manca. E pensare che il pranzo era cominciato bene. Ma poi l’eccessivo consumo di alcolici ha fatto si che gli avventori cominciassero ad esagerare. Tutto sarebbe nato dagli insulti di una donna, visibilmente alticcia, che avrebbe cominciato ad insultare la proprietaria del ristorante dove è scoppiata la rissa.

Rissa ristorante, una dozzina di persona coinvolte: la lite prosegue al Pronto Soccorso

Quest’ultima stava servendo ai tavoli e ne è nato un alterco, che nel breve volgere di qualche istante ha coinvolto la compagnia da una parte ed il personale dall’altra. Poi ci si è lamentati anche del cibo consumato, ma pare proprio che sia stato l’alcol consumato in eccesso a provocare lo spiacevole episodio. Gli agenti della Polizia Locale intervenuti per sedare gli animi si sono ritrovati davanti a schizzi di sangue e suppellettili distrutte. È servito anche l’intervento di polizia e carabinieri, che alla fine hanno denunciato 12 persone per rissa. Giunte anche due ambulanze, con la rissa che però è andata avanti anche al Pronto Soccorso. Proprio la titolare del ristorante ha rimediato le lesioni peggiori, con una tibia fratturata.