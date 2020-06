Pamela Camassa e Filippo Bisciglia aspettano un bambino? La verità

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia aspettano un bambino? Le indiscrezioni pubblicate su Nuovo Tv sembrano non lasciare spazio al dubbio.

Pamela Camassa è incinta? A lanciare il gossip sulla presunta gravidanza della ragazza e del compagno Filippo Bisciglia è stato il settimanale Nuovo Tv. Nel numero in edicola da oggi, martedì 9 giugno 2020, si legge di una presunta gravidanza della vincitrice di Amici Celebrities. Stando a quanto raccontato dal settimanale, le forme arrotondate di Pamela confermerebbero l’arrivo di un bambino nella coppia: in una delle ultime foto pubblictae su Instagram, infatti, la fidanzata di Filippo Bisciglia indossa una t-shirt molto larga, come se volesse mascherare la pancia. Stando sempre alla ultime indiscrezioni, Filippo sarebbe intenzionato a dare il grande annuncio nel corso della prossima edizione di Temptation Island. Dopo la vittoria ad Amici Celebrities Pamela Camassa ha ammesso di essere finalmente pronta a diventare mamma. Per anni, infatti, la showgirl ha affermato pubblicamente di non sentirsi pronta ad affrontare un cambiamento così importante nella propria vita. Ora tutto sembra cambiato, e forse un bimbo è già in arrivo.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia aspettano un bambino, l’annuncio a Temptation Island

Lo leggiamo sempre sull’ultimo numero di Nuovo Tv: Filippo Bisciglia sarebbe pronto a dare l’annuncio della gravidanza di Pamela Camassa a Temptation Island, il reality show che Filippo conduce da anni e che tornerà su Canale 5 il prossimo 7 luglio. Filippo Bisciglia è diventato famoso nel 2006 grazie al Grande Fratello, dove tra l’altro non ha mai nascosto la voglia di diventare padre. Ad oggi Filippo e Pamela formano una delle coppie più belle e più solide del mondo dello spettacolo italiano, e una delle più amate di sempre. La coppia sta insieme da ben 12 anni, e non sono mai stati oggetto di gossip spiacevoli, a differenza di mole altre coppie di VIP. Qualche anno fa hanno superato un momento difficile che ha messo in crisi gli obbiettivi futuri dei due, ma è stato solo un breve momento. La crisi è stata superata molto velocemente, e la Camassa e Bisciglia hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra.

