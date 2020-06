Padova, 11enne muore nel fiume mentre tenta di recuperare la palla

Terribile disgrazia in provincia di Padova: un bambino di 11 anni è morto affogato mentre tentava di recuperare il suo pallone in un fiume.

E’ morto affogato nel fiume Brenta, tra i comuni di Grantorto e Piazzola, in provincia di Padova. La vittima è un bambino di soli 11 anni, figlio di una coppia di immigrati marocchini, che stava giocando lungo la riva quando il suo pallone è finito in acqua. Proprio nel tentativo di recuperarlo, il piccolo è caduto nel fiume e, trascinato dalla corrente, particolarmente forte in questi giorni di piogge copiose, non è riuscito a tornare indietro. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso: il suo corpicino senza vita è stato recuperato nella zona del ponte di Carturo.

La tragedia del piccolo affogato nel fiume

L’intervento del 118 e dei Carabinieri sul luogo della disgrazia, avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, è stato immediato. Stando alle informazioni finora raccolta, quando è stato portato fuori dall’acqua le sue condizioni erano ormai disperate. I soccorritori hanno cercato fino all’ultimo di rianimare il piccolo caduto nel fiume, ma purtroppo non è servito a nulla: il piccolo è morto per annegamento.

EDS